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Фрегат «Ярослав Мудрый» провел учебно-боевые стрельбы в Балтийском море

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фрегат «Ярослав Мудрый» провел учебно-боевые стрельбы в Балтийском море
Фото: соцсети

В рамках планового выхода в море экипаж сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» выполнил ракетные стрельбы по воздушным целям. Об этом сообщает пресс-служба Западного военное округа.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» провел комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели. Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.

На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе на рубеж ведения огня экипажем СКР были выполнены практические ракетные стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Кортик», в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

ША

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