Столтенберг: Вступлению Грузии в НАТО Москва не может помешать

Аргументы Недели → Армия 13+

19 января 2021, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Тбилиси стремится стать членом Североатлантического альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует это намерение и не видит тому препятствий. Об этом сообщает ресурс EADaily.

«Грузия хочет стать членом НАТО, и Россия не сможет этому помешать. Станет ли Грузия членом НАТО — решать Грузии и Североатлантическому альянсу и только им, потому что все остальное будет нарушением суверенных прав суверенного государства. Не России решать, как будет вести себя Грузия. Это связь между Грузией и НАТО. То, что они сделали в Абхазии и Южной Осетии, является нарушением территориальной целостности и суверенитета суверенного независимого государства, что недопустимо», — заявил Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, демократические процессы в определенных странах определят, станут ли они членами НАТО, и в этом случае «двери» в НАТО будут открытыми. «Государства, соответствующие стандарту НАТО, станут его членами. Россия не имеет права вмешиваться, блокировать или приостанавливать процесс вступления суверенных государств в НАТО», — добавил Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг отметил, что если большие государства должны решать, как вести себя их соседним меньшим государствам, то это «будет возвращением в прошлое». Он также добавил, что хочет «жить в мире, где уважают суверенные государства, независимо от их размера, экономики или других показателей». «Это фундаментальные принципы, если мы начнем сомневаться в этом, мы окажемся на очень опасном пути», — заявил Йенс Столтенберг.