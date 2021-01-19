В состав технополиса «ЭРА» интегрированы три научные роты

Аргументы Недели → Армия 13+

19 января 2021, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Две научные роты, решающие задачи в интересах Воздушно-космических сил и одно подразделение, работающее в интересах 12 Главного управления Минобороны России, передислоцированы в Военный инновационный технополис «ЭРА». Вновь прибывшие подразделения позволят усилить работу по шести перспективным направлениям исследований. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.



С начала 2021 года в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации в состав технополиса «ЭРА» интегрированы три новые научные роты.

Молодые ученые продолжат научные изыскания на новейшем экспериментальном и испытательном оборудовании, решая задачи в интересах Главного командования Воздушно-космических сил, Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, Гидрометеорологической службы ВС РФ, Военно-топографического управления ГШ ВС РФ, 12 Главного управления Минобороны России и Департамента информационных систем Минобороны России.

Сегодня научная рота, базировавшаяся ранее на базе 12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России (г. Сергиев Посад), прибыла в Анапу.

Торжественная встреча научной роты прошла под руководством начальника технополиса «ЭРА» генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Начальник технополиса отметил, что с сегодняшнего дня количество операторов в Анапе возросло до 320 человек, что позволит наполнить шесть перспективных направлений научно-исследовательской деятельности ВИТ «ЭРА», в котором есть для этого все условия.

Две научные роты, ранее располагавшиеся на базе Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) и учебного центра, дислоцированного в Подмосковье, уже интегрированы в состав технополиса и приступили к проведению научно-исследовательской деятельности на уникальной лабораторной базе ВИТ «ЭРА».



Размещение на одной инновационной площадке научных подразделений различных направлений, позволит осуществить комплексный подход к решению задач проектирования, создания и испытания перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и способов их боевого применения. При этом молодые ученые получат возможность активно обмениваться своими знаниями и достижениями с целью наполнения имеющегося в технополисе банка идей, что в дальнейшем приведет не только к поиску, развитию и внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, но и сокращению сроков создания инновационных проектов и их реализации в виде вооружения, военной и специальной техники.

Координацию деятельности Военного инновационного технополиса «ЭРА» осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.