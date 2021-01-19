Российские кораблестроители подготовили проект отечественного вертолетоносца

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19 января 2021, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало два новых проекта универсальных кораблей, в частности универсальный морской корабль (УМК) «Варан» и новый универсальный десантный корабль (УДК). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы ПКБ, посвященные 90-летнему юбилею предприятия.

УМК «Варан» представляет собой авианесущий комплекс, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Водоизмещение корабля составляет около 45 тыс. тонн, длина - около 250 м, ширина - 65 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 9 м. «Варан» будет способен развить скорость до 26 узлов.

Водоизмещение перспективного УДК составляет порядка 30 тыс. тонн. Длина корабля достигает около 220 м, ширина - 42 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 7 м. Новый УДК способен развить скорость порядка 24 узлов. На палубе корабля размещены семь посадочных площадок для вертолетов.