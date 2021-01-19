ЮВО первый получит на вооружение новейшие сверхдальнобойные САУ «Коалиция-СВ»

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19 января 2021, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новейшие дальнобойные самоходные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» в ближайшее время поступят на вооружение Южного военного округа. Данная артиллерийская система завершает цикл испытаний, на которых подтверждено, что она в состоянии вести огонь на дистанции 70 км и более. Ведется так же разработка особого управляемого снаряда для данной САУ. Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время предсерийная партия из десяти установок «Коалиция-СВ» проходит испытания в 1-й танковой армии Западного военного округа. О поставках этого орудия в первую очередь в войска ЮВО ранее информировал представитель госкорпорации «Ростех».

«У нас вся новейшая техника поступает сначала в Южный и Западный военные округа, которые граничат со странами НАТО, именно на юге у нас сейчас больше всего изменений в Сухопутных войсках. Артиллерия всегда была сильной стороной нашей армии, и высокоэффективные «Коалиции» продолжат эту традицию. Их дальность вдвое-втрое превосходит состоящие сейчас на вооружении образцы», - пояснил журналистам военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, именно Черноморье и Крым являются сейчас наиболее опасными направлениями, где НАТО проявляет активность.

Отличительной особенностью новой САУ является длинноствольное 152-мм орудие 2А88. Дальность стрельбы «Коалиции» существующими снарядами доведена до 70 км. Это гораздо больше, чем у других систем. САУ 2С3 «Акация» бьет на 17 км, а 2С19М2 «Мста-СМ» ведет огонь на дистанцию в 30 км. В настоящее время для «Коалиции» разрабатывают и испытывают еще более сверхдальнобойные управляемые снаряды. Они будут поражать цели на дальности до 100 км.