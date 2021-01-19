В Турции вновь начались массовые аресты старших офицеров

Аргументы Недели → Армия 13+

19 января 2021, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Прокуратура Турции выдала ордера на арест 238 человек в ходе очередной масштабной полицейской операции, которая охватила сегодня, 19 января, 60 провинций страны. Все задерживаемые в эти часы лица подозреваются в связях с «террористическим течением» FETÖ исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на турецкое государственное информагентство Anadolu.



Согласно последним данным, 160 человек уже задержаны. Среди подозреваемых — 218 действующих и бывших военнослужащих, в том числе шесть полковников, три подполковника и девять майоров ВС Турции.

Напоминаем, что ранее турецкий суд приговорил 30 декабря 92 обвиняемых, включая бывших высокопоставленных военных, к пожизненному заключению за их участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года. С того времени почти 2000 человек приговорены к пожизненным срокам по делу о провалившемся военном путче. По данным МВД Турции, около 292 тыс. граждан были задержаны по подозрению в связях с «террористической сетью» FETÖ, и почти 100 000 из них были заключены в тюрьму до суда.