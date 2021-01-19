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ВВС США разместят 4 тяжелых бомбардировщика вблизи от российской границы

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

ВВС США разместят 4 тяжелых бомбардировщика вблизи от российской границы
Фото: соцсети

Командование Военно-воздушных сил США планирует в феврале 2021 года перебросить на один из норвежских аэродромов в центральной части страны четыре сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Rockwell B-1 Lancer. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию интернет-издания Нидерландского авиационного общества Scramble.

«До сведения издания Scramble дошла информация, что ВВС США планируют переброску бомбардировочной оперативной группы в составе четырёх Rockwell B-1B Lancer в Эрланде (Норвегия) в феврале 2021 года», — говорится в опубликованном сообщении. Точная дата прибытия американских самолётов неизвестна, ожидается что это произойдёт на второй или третьей неделе февраля.

Находящийся в центральной части Норвегии аэродром Эрланн располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя площадками для самолетов, которые имеют большие габариты. В настоящее время на этой базе дислоцируется эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и вертолетов Sea King Mk43B.

В феврале в Норвегию вероятно прибудут бомбардировщики B-1B из состава 7-го бомбардировочного крыла с аэродрома Дейс, расположенного в штате Техас или самолёты из состава 28-го бомбардировочного крыла с аэродрома Элсуорт, который расположен в штате Южная Дакота.

ША

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