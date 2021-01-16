ВСУ получат 20 броневиков и 84 специальных катера

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2021, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украина получит очередную партию военной помощи от США. Сенат преодолел Вето Трампа на проект военного бюджета Америки, в котором предусмотрена помощь Киеву на 250 млн. долл., в рамках этой помощи ВСУ вскоре получат 20 броневиков и 84 специальных катера. Об этом информирует ТК 112, ссылаясь на пост посольства США на странице в Twitter.

Согласно сообщению, 20 бронемашин HMMWV и 84 специальных катера будут переданы Министерству обороны Украины. Бронетехника предназначена для Сухопутных войск и сил специальных операций, катера поступят на вооружение ВМФ.

«Ничто не могло остановить поставку 20 Хаммеров для Сухопутных войск ВС Украины и командования Сил специальных операций, а также 84 катеров для ВМС в рамках инициативы по обеспечению безопасности Украины», - говорится в заявлении дипломатического представительства США на Украине.

Напоминаем, что ранее, Сенат США отменил вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете на 740 миллиардов долларов. Проект предусматривает финансовую поддержку Украины в размере 250 миллионов долларов.

80 сенаторов проголосовали за отмену вето Трампа, а 12 проголосовали против. Согласно законодательству США, президентское вето может быть отменено, если рассматриваемый законопроект будет поддержан большинством в две трети голосов в обеих палатах Конгресса.