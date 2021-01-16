Борьба за Арктику принимает новый оборот, Россия разместила перехватчики на Новой Земле

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16 января 2021, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Россия разместила в Арктике, на архипелаге Новая Земля дальние перехватчики МиГ-31БМ. Отмечается, что это серьёзный шаг для установления контроля над регионом, на который по-прежнему пытаются претендовать и другие страны. Об этом сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на пресс-службу Северного флота.

Россия разместила в Арктике на Новой Земле истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Они будут нести боевое дежурство, заявила 16 января пресс-служба Северного флота. Экипажи истребителей-перехватчиков будут охранять государственные границы России в воздушном пространстве на архипелаге.

До этого появлялась информация, что такие же истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 отправились нести боевое дежурство на Чукотке в Анадыре.

Отметим, что на Арктику продолжают активно претендовать и другие страны.

Напоминаем, ранее было заявлено, что Военно-морские силы США готовы к регулярному патрулированию у берегов России в Арктике. Такое патрулирование направлено на то, чтобы препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере», объяснил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт (Kenneth Braithwaite). «ВМС США будут снова действовать более последовательно за Северным полярным кругом», - заявил Брейтвейт.

Впрочем, США придётся постараться, чтобы свободно рассекать воды Баренцева моря. Связь здесь никудышная, ледоколов у Америки нет, а море у северных границ России большую часть года скованно льдами. Вся надежда - на подводный флот США, но и тут незадача: русские моряки давно обеспечили надёжную защиту этих вод от несанкционированного и наглого подводного проникновения.