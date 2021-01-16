Западная Европа сожалеет о выходе России из «ДОН»

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2021, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Великобритания, Евросоюз и ОБСЕ выразили сожаление о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) и призвали Москву пересмотреть свое решение. Об этом сообщат ТАСС.

Лондон выразил свое сожаление в привычной манере, при этом, не удержался от упреков в адрес России, которая, по его словам, «продолжительно не соблюдала» этот договор.

«Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения. Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами. Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», — говорится в сообщении.

Аналогичную реакцию решение Москвы вызвало и в Брюсселе. Ее озвучил официальный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политике безопасности Питер Стано.

Он назвал ДОН ключевым элементом архитектуры контроля над вооружениями и важным вкладом в европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

«Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности нашего континента. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из Договора», — приводит слова Стано РБК.

Не отмолчались по данному поводу и в ОБСЕ. Правда здесь все же вспомнили о том, что Россия не первая решила выйти из договора, и поэтому не стали называть «виноватого».

Как передает ТАСС, на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США, в секретариате ОБСЕ выразились довольно обтекаемо.

«ОБСЕ сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями», — ответили там.

И уточнили, что хотя договор и является «частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями», участие или выход из него — вопрос компетенции самих государств.

Напоминаем, что 15 января Россия приступила к процедуре выхода из Договора по открытому небу. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, что это решение обусловлено выходом из договора США. Поскольку европейские страны, будучи союзниками Америки по НАТО, предоставляют оной всю разведывательную информацию, Москва не может позволить им вести наблюдение за российскими военными объектами в прежнем режиме. Эксперты отмечают, что еще один барьер, способствовавший сохранению мира и стабильности на планете – разрушен.