Украина намерена возобновить производство самолета Ан-74

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16 января 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Государственный концерн «Укроборонпром» изучает возможность возобновления производства самолетов Ан-74 на ГП «Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие» и включения их в государственный оборонный заказ, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Украины Олег Уруский в Facebook. Информацию об этом распространило агентство «Интерфакс Украина».

По его словам, на недавнем совещании по урегулированию проблемных вопросов предприятий-участников «Укроборонпрома» обсуждались возможность возобновления производства самолетов Ан-74 на ГП «ХГАПП», а также внесение изменений в нормативно-правовые акты для улучшения условий выпуска продукции оборонного назначения.

«По результатам совещания был принят ряд решений, касающихся важности включения в государственный оборонный заказ поставки самолетов Ан-74 в интересах Вооруженных сил Украины, проведения законодательных инициатив по улучшению финансового положения ГП «ХГАПП», внесения изменений в законодательство Украины по вопросам ценообразования на продукцию военного назначения и авансирования государственных контрактов по государственному оборонному заказу», - написал Уруский.

В совещании приняли участие представители центральных органов исполнительной власти, руководство «Укроборонпрома» и его отдельных предприятий.

Самолет Ан-74 - модификация самолета Ан-72. Он предназначен для осуществления ледовой разведки и транспортных перевозок при обеспечении научно-исследовательских работ в Центральном Арктическом бассейне и Антарктиде. Самолет может быть переоборудован в грузовой и санитарный варианты.