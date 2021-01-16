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16 января 2021, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что «украинские войска семь раз обстреляли территорию ДНР в минувшие сутки», об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на местные источники.

«При обстрелах применялись гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Под огнем оказались районы поселка Александровка, села Васильевка на донецком направлении, поселка шахты имени Гагарина на горловском направлении, а также окрестности села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Кроме того, отмечено два взрыва около подконтрольного Киеву населенного пункта Новомихайловка» — говорится в сообщении.

В Представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что «за истекшие сутки, 15 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».

Украинская сторона заявили, за минувшие сутки со стороны республиканских армий зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня. «В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» ВСУ рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка противник несколько раз открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Трудовского вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Вблизи Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» ВСУ, огонь велся из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия», — передает пресс-центр штаба так называемой Операции Объединенных сил.