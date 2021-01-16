Посчитано приблизительное количество жертв войны в Донбассе за прошлый год

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Донбассе по обе стороны линии разграничения продолжают гибнуть люди. Различные организации пытаются посчитать число жертв войны, объявленной Украиной против жителей протестного региона. Украинский Хельсинский союз по правам человека вчера обнародовал новые данные жертв войны. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

По данным УХСПЧ в Донбассе в 2020 году погибли 241 человек: 233 военных и 8 гражданских лиц. В 22% от всех случаев смерть людей наступала в результате применения тяжелого вооружения и осколочно-фугасных боеприпасов. В 18% случаев люди погибали от стрелкового оружия. Кроме того, в 111 случаях гибели военных причины не установлены – это 48% летальных потерь среди комбатантов.

По официальным данным за семь лет войны среди погибших по обе стороны линии фронта 12 521 человек (в том числе 155 детей). Понятно, что реальное количество смертей в Донбассе значительно отличается от вышеприведенных чисел. Еще в 2015-м году германская разведка насчитала на востоке Украине в общей сложности 50 тысяч погибших. Данные, обнародованные немцами, почти в десять раз превышают количество жертв заявленных официальным Киевом или ООН. К тому же командование ВСУ намеренно занижает статистику потерь в своих рядах.