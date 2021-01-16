Разведчики армейского спецназа ВВО в Забайкалье отрабатывают свои специфические задачи в поле

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На одном из полигонов в Забайкальском крае проходят учебные сборы с разведчиками подразделения специального назначения Восточного военного округа. Занятия проходят в суровых зимних условиях Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

На занятиях разведчики выполняют учебно-боевые задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных действий, а также в ходе марша. Во время сбора командирами подразделений проводятся учебные и контрольные упражнения стрельб из ручных пулеметов, а также сдача нормативов по специальной, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите и связи. При этом военнослужащие совершенствуют навыки применения приборов ночного видения, современного оптического оборудования, а также специальных технических средств разведки, в том числе комплекса КРУС «Стрелец».

Помимо этого, в составе подразделений военнослужащие отрабатывают задачи по организации наблюдательных постов, разведывательных дозоров и засад, бесшумного передвижения и маскировки. Занятия проводятся в специальных маскировочных костюмах, с использованием экипировки, позволяющей в течение длительного времени выполнять задачи при низкой температуре воздуха и сильном ветре.