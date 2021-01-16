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Мотострелковое соединение в Бурятии проводит маневры в условиях суровой зимы

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Мотострелковое соединение в Бурятии проводит маневры в условиях суровой зимы
Фото: соцсети

На полигоне Бурдуны в Республике Бурятия в ходе одного из этапов тактического учения военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали организацию маневренной обороны в степной и лесостепной местности. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе учения военнослужащие выполнили нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности ландшафта местности. На практической части были отработаны задачи по ведению маневренной обороны. Особое внимание было уделено организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы. В маневрах приняли участие более 300 военнослужащих и задействовано около 80 единиц тяжелого вооружения и военной техники.

ША

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