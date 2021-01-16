В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2021, 11:46 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Российская ядерная триада значительно отличается разнообразием от того, что есть у стран НАТО. Впрочем, о триаде стратегических сил сдерживания в Европе говорить не приходится. Носителями межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерной БЧ во Франции и Великобритании являются только атомные подводные лодки стратегического назначения. В США нет подвижных грунтовых комплексов, но ядерная триада сохранена. Ее основа - это подводные субмарины класса «Огайо» с МБР на борту, ракеты сухопутного базирования помещены в шахты, воздушная составляющая варьируется от бомб малой мощности до крылатых ракет, несущих ядерные боезаряды. К тому же США в нарушение договора о нераспространении ядерного оружия адоптируют многоцелевые истребители-бомбардировщики ВВС некоторых стран НАТО под платформы для своих легких ядерных бомб.

Французские ВМС имеют на вооружении четыре стратегических субмарины класса «Триумфан», с 16- ю МБРПБ М45 на борту. В разработке новая баллистическая ракета подводного базирования М51. Остановимся пока на ракете М45, точнее, нас интересуют только две ее характеристики: дальность полета – 6 000 км, и боевая часть, которая содержит шесть боеголовок TN75, мощностью 100Кт (в тротиловом эквиваленте) каждая. Начнем с того, что такая ракета, при пуске из Норвежского моря долетит до Камчатки. Чтобы судить о ее могуществе достаточно произвести несложное арифметическое действие, суммарно получаем 600 Кт, к тому же при ее использовании будет 6 эпицентров, что значительно повышает разрушающие возможности боеприпаса. Каждая боеголовка при воздушном взрыве создаст зону разрушения радиусом от 3 до 5км. Плюс к тому, совокупность поражающих факторов ядерного оружия создаст обширные пожары, ЭМИ выведет всю электронику из строя на территории около 3000 кв. км.

Парк стратегических субмарин Великобритании включает четыре АПЛ класса «Вэнгард», каждая из них имеет 16 пусковых шахт Mk14, обеспечивающих хранение, техническое обслуживание, подготовку к применению и старт ракет «Трайдент-2» D-5 американского производства. Такие же МБРПБ состоят на вооружении ВМС США, где их носителями являются АПЛ стратегического назначения класса «Огайо». В американском варианте ракеты UGM-133A Трайдент II (D5) оснащаются 8 боеголовками W88 (мощностью 475 Кт), или 14-ю боеголовками W76(мощностью 100кт), или БГ малой мощности W76-2(до 6 Кт). Максимальная дальность полета Трайдент II 11300 км. В боевом составе ВМС США 14 стратегических субмарин класса «Огайо», каждая имеет 24 пусковых шахты.

Сухопутный сегмент стратегических ядерных сил (СЯС) Америки размещен в шахтных пусковых установках, это до 450 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30 «Минитмен-3. Твердотопливная МБР LGM-30 «Минитмен-3 несет боевую часть Мк12 с 3 боеголовками W78 мощностью до 350 Кт. Эти ракеты поставлены на боевое дежурство в 1970 году. В целом сухопутный сегмент СЯС США давно устарел и морально, и физически. Его программное обеспечение не менялось последние 50 лет, цифровым носителем являются старые дискеты емкостью 1,44 или 2,88 мегабайта. Вашингтон принял программу обновления своих сухопутных СЯС и выделил на нее более 500 млрд долл. Приметно на 50 ракет «Минитмен 3» были установлен боевые блоки Mk 21, с 10 боезарядами W87, мощность каждого достигает 300 КТ.

Основными носителями ЯО ВВС США на сегодня являются стратегические бомбардировщики В-52Н и В-2. Дальний бомбардировщик В-1В сейчас постепенно выводится из эксплуатации. В мирное время вся стратегическая авиация размещается на базах Минот (штат Северная Дакота), Элсворт (Южная Дакота), Уайтмен (Миссури), Дайс (Техас) и Барксдейл (Луизиана). В перспективе все вышеперечисленные бомбардировщики заменит универсальный самолет нового поколения В-21.

Из ядерных боеприпасов воздушного базирования, стремящиеся к унификации американцы, по сути, оставили только: крылатую ракету AGM-86 ALCM с боевой частью W80-1 (с вариантами мощности: 5;150;200Кт) и планирующую бомбу B-61 с изменяемой мощностью заряда 0,3, 1,5, 5, 10 Кт и более. Носителями этого боеприпаса могут быть стратегическое бомбардировщики и многофункциональные самолеты 4-го и 5-го поколений (в том числе и Еврофайтер «Торнадо»). По могуществу, серди ядерных боеприпасов США, первые строчки рейтинга занимают старая МБР LGM-30 «Минитмен-3» и относительно новая МБРПБ UGM-133A «Трайдент II» (D5).

На что способны американские ракеты? Три боеголовки «Минитмен-3» в сумме дают мощность чуть более 1 Мт в тротиловом эквиваленте, при взрыве одного боеприпаса такой мощности зона сильных разрушения будет иметь радиус около 8 км. Допустим все три боеголовки ударили по одному крупному населенному пункту. При взрыве на малых высотах, около 4 км, достигается максимальный поражающий эффект, который усилен тем, что вместо одного эпицентра будет три, с некоторым разносом по плоскости. Встречное действие ударных волн и потоков раскаленных газов, как минимум утроят масштаб разрушений и пожаров. То есть удар «Минитмена» по Москве накроет сам город и ближайшее Подмосковье.

Межконтинентальная баллистическая ракета подводного старта UGM-133A Трайдент II (D5) скажем с 8 боеголовками W88 (мощностью 475 Кт), будет иметь суммарную мощность около 3,8 Мт. С учетом разброса боеголовок такая ракет в состоянии превратить в безжизненное пространство территорию равную по площади Московской области.

Стратегические подводные лодки ВМФ России вооружены отменным арсеналом межконтинентальных баллистических ракет, обладающих исключительным могуществом. Ветеран – трехступенчатая твердотопливная Р-29РМУ2 «Синева» с максимальной дальностью полета до 11 тыс. км, может нести до 4-х боеголовок (БГ) мощностью 100Кт, каждая. Причем число БГ ограничено договором СНВ, вообще ракета способна нести 9 БГ. Другая ракета Р-30 «Булава» может нести 6 боеголовок мощностью по 150 Кт, 8 БГ по 475 Кт, 12 БГ по 100 Кт. Возьмем для примера средний вариант 8 БГ по 475 Кт, эффект будет тот же, что и у американской ракеты UGM-133A Трайдент II (D5). Получается, что одна «Булава» может обратить в пепел, скажем, большую часть территории штата Западная Виргиния.

Силы РВСН вооружены подвижными и шахтными ракетными комплексами. Поговорим о могуществе трехступенчатой твердотопливной МБР РС-24 «Ярс». Дальность полета ракеты достигает 13 000 км, она может нести от 3 до 6 БГ мощностью 300 Кт каждая. Такой боеприпас в состоянии полностью уничтожить такие американские мегаполисы, как Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Не стоит забывать, что на вооружение РВСН поступают ракетные комплексы «Авангард» способные нести гиперзвуковой блок общей мощностью от 800 Кт до 2 Мт. Такая адская машина с легкостью сожжет дотла штат Вермонт или равную ему по площади территорию. Гвоздь сухопутной российской ядерной программы трехступенчатая ракета шахтного базирования РС-28 «Сармат», с практически неограниченной дальностью полета. Боевая часть этой ракеты, по замыслу, должна включать до 10 гиперзвуковых управляемых блоков Ю-71 «Авнагард». Напоминаем, что мощность каждого «Авангарда» может доходить до 2 Мт. Могуществу этой ракеты США пока ничего противопоставить не могут. Она может обратить в пепел весь штат Нью-Йорк.

Самое время вернуться к сверхоружию ВМФ РФ - необитаемому подводному аппарату «Посейдон», чья боевая часть по мощности может достигать 500 Мт. Таких боеприпасов на Земле еще ни разу не взрывали.

Думаю, вряд ли в мире остались скептики, сомневающиеся в разрушительных возможностях ядерного оружия, и в том, что его тотальное применение вернет остатки человечества в каменный век. Сейчас, временно сдерживающим фактором в развитии ядерных вооружений США и РФ является договор СНВ-3, по которому Америка и Россия могут иметь в арсенале не более 1550 боезарядов, а парк носителей ограничен 800 единицами, из которых не более 700 могут находиться в боевой готовности. При этом, с учетом находящихся на хранении - США, реально, обладают 3342 ядерными боезарядами.