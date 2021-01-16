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В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

, 11:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует
Фото: соцсети

Российская ядерная триада значительно отличается разнообразием от того, что есть у стран НАТО. Впрочем, о триаде стратегических сил сдерживания в Европе говорить не приходится. Носителями межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерной БЧ во Франции и Великобритании являются только атомные подводные лодки стратегического назначения. В США нет подвижных грунтовых комплексов, но ядерная триада сохранена. Ее основа - это подводные субмарины класса «Огайо» с МБР на борту, ракеты сухопутного базирования помещены в шахты, воздушная составляющая варьируется от бомб малой мощности до крылатых ракет, несущих ядерные боезаряды. К тому же США в нарушение договора о нераспространении ядерного оружия адоптируют многоцелевые истребители-бомбардировщики ВВС некоторых стран НАТО под платформы для своих легких ядерных бомб.

Французские ВМС имеют на вооружении четыре стратегических субмарины класса «Триумфан», с 16- ю МБРПБ М45 на борту. В разработке новая баллистическая ракета подводного базирования М51. Остановимся пока на ракете М45, точнее, нас интересуют только две ее характеристики: дальность полета – 6 000 км, и боевая часть, которая содержит шесть боеголовок TN75, мощностью 100Кт (в тротиловом эквиваленте) каждая. Начнем с того, что такая ракета, при пуске из Норвежского моря долетит до Камчатки. Чтобы судить о ее могуществе достаточно произвести несложное арифметическое действие, суммарно получаем 600 Кт, к тому же при ее использовании будет 6 эпицентров, что значительно повышает разрушающие возможности боеприпаса. Каждая боеголовка при воздушном взрыве создаст зону разрушения радиусом от 3 до 5км. Плюс к тому, совокупность поражающих факторов ядерного оружия создаст обширные пожары, ЭМИ выведет всю электронику из строя на территории около 3000 кв. км.

В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

Парк стратегических субмарин Великобритании включает четыре АПЛ класса «Вэнгард», каждая из них имеет 16 пусковых шахт Mk14, обеспечивающих хранение, техническое обслуживание, подготовку к применению и старт ракет «Трайдент-2» D-5 американского производства. Такие же МБРПБ состоят на вооружении ВМС США, где их носителями являются АПЛ стратегического назначения класса «Огайо». В американском варианте ракеты UGM-133A Трайдент II (D5) оснащаются 8 боеголовками W88 (мощностью 475 Кт), или 14-ю боеголовками W76(мощностью 100кт), или БГ малой мощности W76-2(до 6 Кт). Максимальная дальность полета Трайдент II 11300 км. В боевом составе ВМС США 14 стратегических субмарин класса «Огайо», каждая имеет 24 пусковых шахты.

В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

Сухопутный сегмент стратегических ядерных сил (СЯС) Америки размещен в шахтных пусковых установках, это до 450 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30 «Минитмен-3. Твердотопливная МБР LGM-30 «Минитмен-3 несет боевую часть Мк12 с 3 боеголовками W78 мощностью до 350 Кт. Эти ракеты поставлены на боевое дежурство в 1970 году. В целом сухопутный сегмент СЯС США давно устарел и морально, и физически. Его программное обеспечение не менялось последние 50 лет, цифровым носителем являются старые дискеты емкостью 1,44 или 2,88 мегабайта. Вашингтон принял программу обновления своих сухопутных СЯС и выделил на нее более 500 млрд долл. Приметно на 50 ракет «Минитмен 3» были установлен боевые блоки Mk 21, с 10 боезарядами W87, мощность каждого достигает 300 КТ.

Основными носителями ЯО ВВС США на сегодня являются стратегические бомбардировщики В-52Н и В-2. Дальний бомбардировщик В-1В сейчас постепенно выводится из эксплуатации. В мирное время вся стратегическая авиация размещается на базах Минот (штат Северная Дакота), Элсворт (Южная Дакота), Уайтмен (Миссури), Дайс (Техас) и Барксдейл (Луизиана). В перспективе все вышеперечисленные бомбардировщики заменит универсальный самолет нового поколения В-21.

В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

Из ядерных боеприпасов воздушного базирования, стремящиеся к унификации американцы, по сути, оставили только: крылатую ракету AGM-86 ALCM с боевой частью W80-1 (с вариантами мощности: 5;150;200Кт) и планирующую бомбу B-61 с изменяемой мощностью заряда 0,3, 1,5, 5, 10 Кт и более. Носителями этого боеприпаса могут быть стратегическое бомбардировщики и многофункциональные самолеты 4-го и 5-го поколений (в том числе и Еврофайтер «Торнадо»). По могуществу, серди ядерных боеприпасов США, первые строчки рейтинга занимают старая МБР LGM-30 «Минитмен-3» и относительно новая МБРПБ UGM-133A «Трайдент II» (D5).

На что способны американские ракеты? Три боеголовки «Минитмен-3» в сумме дают мощность чуть более 1 Мт в тротиловом эквиваленте, при взрыве одного боеприпаса такой мощности зона сильных разрушения будет иметь радиус около 8 км. Допустим все три боеголовки ударили по одному крупному населенному пункту. При взрыве на малых высотах, около 4 км, достигается максимальный поражающий эффект, который усилен тем, что вместо одного эпицентра будет три, с некоторым разносом по плоскости. Встречное действие ударных волн и потоков раскаленных газов, как минимум утроят масштаб разрушений и пожаров. То есть удар «Минитмена» по Москве накроет сам город и ближайшее Подмосковье.

В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

Межконтинентальная баллистическая ракета подводного старта UGM-133A Трайдент II (D5) скажем с 8 боеголовками W88 (мощностью 475 Кт), будет иметь суммарную мощность около 3,8 Мт. С учетом разброса боеголовок такая ракет в состоянии превратить в безжизненное пространство территорию равную по площади Московской области.

Стратегические подводные лодки ВМФ России вооружены отменным арсеналом межконтинентальных баллистических ракет, обладающих исключительным могуществом. Ветеран – трехступенчатая твердотопливная Р-29РМУ2 «Синева» с максимальной дальностью полета до 11 тыс. км, может нести до 4-х боеголовок (БГ) мощностью 100Кт, каждая. Причем число БГ ограничено договором СНВ, вообще ракета способна нести 9 БГ. Другая ракета Р-30 «Булава» может нести 6 боеголовок мощностью по 150 Кт, 8 БГ по 475 Кт, 12 БГ по 100 Кт. Возьмем для примера средний вариант 8 БГ по 475 Кт, эффект будет тот же, что и у американской ракеты UGM-133A Трайдент II (D5). Получается, что одна «Булава» может обратить в пепел, скажем, большую часть территории штата Западная Виргиния.

В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

Силы РВСН вооружены подвижными и шахтными ракетными комплексами. Поговорим о могуществе трехступенчатой твердотопливной МБР РС-24 «Ярс». Дальность полета ракеты достигает 13 000 км, она может нести от 3 до 6 БГ мощностью 300 Кт каждая. Такой боеприпас в состоянии полностью уничтожить такие американские мегаполисы, как Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Не стоит забывать, что на вооружение РВСН поступают ракетные комплексы «Авангард» способные нести гиперзвуковой блок общей мощностью от 800 Кт до 2 Мт. Такая адская машина с легкостью сожжет дотла штат Вермонт или равную ему по площади территорию. Гвоздь сухопутной российской ядерной программы трехступенчатая ракета шахтного базирования РС-28 «Сармат», с практически неограниченной дальностью полета. Боевая часть этой ракеты, по замыслу, должна включать до 10 гиперзвуковых управляемых блоков Ю-71 «Авнагард». Напоминаем, что мощность каждого «Авангарда» может доходить до 2 Мт. Могуществу этой ракеты США пока ничего противопоставить не могут. Она может обратить в пепел весь штат Нью-Йорк.

Самое время вернуться к сверхоружию ВМФ РФ - необитаемому подводному аппарату «Посейдон», чья боевая часть по мощности может достигать 500 Мт. Таких боеприпасов на Земле еще ни разу не взрывали.

В оценке могущества межконтинентальных ракет с ядерной БЧ НАТО и России, Москва лидирует

Думаю, вряд ли в мире остались скептики, сомневающиеся в разрушительных возможностях ядерного оружия, и в том, что его тотальное применение вернет остатки человечества в каменный век. Сейчас, временно сдерживающим фактором в развитии ядерных вооружений США и РФ является договор СНВ-3, по которому Америка и Россия могут иметь в арсенале не более 1550 боезарядов, а парк носителей ограничен 800 единицами, из которых не более 700 могут находиться в боевой готовности. При этом, с учетом находящихся на хранении - США, реально, обладают 3342 ядерными боезарядами.

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