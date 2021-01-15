EADaily: Турция закупит вторую партию российских ЗРК С-400

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15 января 2021, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Анкара и Москва в конце текущего месяца обсудят вопрос поставки Турции второй партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сегодня, 15 января, в беседе с журналистами заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Информацию распространило турецкое государственное информагентство Anadolu.

«Мы завершили работу по поставкам первого комплекта С-400, сейчас продолжается наш диалог с Россией по второму полковому комплекту», — сообщил Эрдоган журналистам.

Он также заявил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят различные темы сотрудничества, а не только вопрос поставок вооружений.

Ранее глава Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир озвучивал ту же информацию прессе. В частности, Демир сказал: «Пока не приняты дополнительные санкционные меры (США. — Ред.), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришёл бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий».

Напоминаем, Минобороны Турции 25 июля 2019 года сообщило о завершении первого этапа поставок компонентов С-400. Второй этап поставок российских ЗРК турецким партнёрам стартовал 27 августа и завершился 14 сентября 2019 году. Анкара приобрела четыре дивизиона ЗРК, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд.