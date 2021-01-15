Турецкие войска уходят из сирийской провинции Алеппо

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15 января 2021, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Солдаты и техника турецкой армии покидают свой укрепленный наблюдательный пост, расположенный близ города Таль-Тукан в провинции Алеппо, который оказался в окружении сирийской арабской армией (САА). Об этом сообщает RT Arabic.

Турецкие военные забрали последнее оборудование, которое все еще находилось на их наблюдательном пункте в мухафазе Алеппо. На видео, опубликованном Ruptly и переданном RT Arabic, видно, как турецкие военные покидают район Таль-Тукан в сопровождении своих российских коллег.

Выход турецких военных из вышеуказанных мест состоялся несколько ранее, но, они оставили часть своего оборудования на этих базах, что побудило их отправить грузовики для вывоза всех материальных средств.

Сирийская арабская армия окружила несколько наблюдательных пунктов турецких военных на северо-западе Сирии еще в начале 2020 года после успешного наступления в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.