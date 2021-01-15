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Российский воинский контингент в Абхазии приступил к боевой учебе

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российский воинский контингент в Абхазии приступил к боевой учебе
Фото: соцсети

Военнослужащие подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к занятиям в рамках боевой подготовки по плану нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На полигоны Цабал и Нагвалоу было выведено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

В условиях горно-лесистой и прибрежной зон начались практические занятия по огневой, тактической, инженерной подготовке и другим предметам. Одной из основных задач обучения является повышение уровня профессиональной выучки всех категорий военнослужащих – офицеров, сержантов и солдат, а также молодого пополнения осеннего 2020 года призыва. Занятия проводятся как днем, так и ночью, независимо от погодных условий.

На полигонах для обеспечения непрерывности процесса обучения развернуты и оборудованы пункты обогрева и места для приготовления и выдачи горячей пищи военнослужащим в полевых условиях.

ША

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