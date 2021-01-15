На военном параде в Северной Корее продемонстрировали новую баллистическую ракету

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15 января 2021, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военный парад в Пхеньяне был проведен в честь съезда правящей Трудовой партии. Во время торжественного прохождения колонн боевой техники была продемонстрирована новая северокорейская баллистическая ракета подводного страта (БРПЛ). Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию северокорейского агентства KCNA.

«Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты, стартующие с подводных лодок, выходили на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил», — вещали северокорейские СМИ. На деле эта ракета не обладает большой дальностью полета, возможно, она способна долететь до Японии.

Новая БРПЛ «Pukkuksong-5» это модернизированная версия «Pukkuksong-4». Эксперты отмечают увеличенные габариты ракеты в новом варианте. Данную демонстрацию в Южной Корее и в США рассматривают как нарастающую угрозу. К тому же на памяти всех речь Ким Чен Ына, произнесённая им с трибуны съезда, в которой он осветил намерения продолжать программу ядерных вооружений.

Аналитики говорят, что Северная Корея демонстрирует наращивание своей военной мощи и это происходит накануне инаугурации Джо Байдена. Кстати, на съезде Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты, «самым опасным врагом» страны.