Для войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс

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14 января 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В интересах войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс МРК-РХБЗ. Работа по его созданию осуществляется предприятиями промышленности. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Комплекс будет предназначен для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

В мирное время данный комплекс возможно будет применить в случае возникновения (ликвидации последствий) аварий на РХБ опасных объектах. В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.