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Российские саперы обезвредили 200 взрывных устройств в Лаосе

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российские саперы обезвредили 200 взрывных устройств в Лаосе
Фото: соцсети

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации за время проведения гуманитарного разминирования в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг (Лаосская Народно-Демократическая Республика) обнаружили более 200 взрывоопасных предметов. При этом общая очищенная саперами площадь составляет свыше одного гектара. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Военнослужащие отряда разминирования проводят откопку, идентификацию и определение степени опасности каждого сигнала, получаемого от средств поиска.

Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра.

Особенностью разминирования в данном районе является залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно осложняет поиск и идентификацию взрывоопасных предметов.

Личным составом отряда разминирования применяются современные отечественные средства поиска, обнаружения и защиты, (индукционный миноискатель ИМП-3, металлодетектор глубинный МГ-1И, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2 и подповерхностный обнаружитель ППО-2И).

Справочно: В целях выполнения решения Президента Российской Федерации — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаос для оказания содействия в разминировании территории страны направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 32 военнослужащих. Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

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