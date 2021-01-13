Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

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13 января 2021, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пентагон объявил, что бойцы Национальной гвардии, охраняющие Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия, перед Днем инаугурации будут вооружены. Пентагон проводит работу по выявлению в своих рядах сторонников Трампа и намерен преследовать их, как экстремистов, применяя уголовное законодательство. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Решение принято в связи с тем, что правоохранительные органы Вашингтона и по всей стране готовятся к еще большему всплеску насилия со стороны экстремистов, чем это было ранее, Примером служит захват Капитолия США на прошлой неделе. Первая группа солдат Национальной гвардии, прибывших к Капитолию, была невооруженной. Командование Сухопутных войск США все это время решало вопрос, следует ли вооружать национальных гвардейцев в день инаугурации летальным оружием, или ограничиться спецсредствами.

Капитан Челси Джонсон, представитель Национальной гвардии округа Колумбия, заявил в CNN, что федеральные власти пожелали вооружить военную охрану Капитолия, а министр Сухопутных сил Райан Маккарти дал свое добро. «Бойцы Национальной гвардии должны соответствовать требованиям гражданских властей, включая защитное снаряжение и вооружение, если это необходимо», - сказал Джонсон.

Национальная гвардия планирует сосредоточить до 15000 военнослужащих для обеспечения безопасности в ходе инаугурации, об этом заявил в понедельник глава Национальной гвардии США генерал Дэниел Хокансон. Изданию New York Times

так же стало известно, о решении Пентагона вооружить войска Национальной гвардии, дислоцированные в Вашингтоне.

Отбором солдат, которые будут охранять Капитолий занимаются командование Сухопутных войск США и Секретная служба.

Проводятся дополнительные занятия с нацгвардейцами, ведется работа по выявлению среди них сторонников Дональда Трампа, для этого организуется сеть осведомителей в рядах Национальной гвардии и Вооруженных сил США.

«В вооруженных силах нет места экстремизму, и мы рассмотрим каждое сообщение в отдельности и предпримем соответствующие действия», - сказал пресс-секретарь Армии.

«Войска тесно сотрудничают с ФБР, участвуют в выявлении лиц, совершавших нападение на Капитолий, чтобы определить, имеют ли эти люди какое-либо отношение к армии», - говорится в заявлении. Также, указывается, что любой вид деятельности, который «предполагает насилие, гражданское неповиновение или нарушение общественного порядка» будет преследоваться в соответствии с Единым кодексом военной юстиции или в соответствии с законами штата и федеральными законами.