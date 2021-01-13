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ВС США перебросили дополнительные силы и амуницию на территорию Сирии

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

ВС США перебросили дополнительные силы и амуницию на территорию Сирии
Фото: соцсети

В среду большая колонна военной техники и транспортных средств ВС США совершила марш в северо-восточную часть Сирийской арабской республики (САР) из сопредельного Ирака. Это уже второй случай за последние пять дней, когда Международная коалиция ввела подкрепление и припасы на территорию САР. Об этом сообщает ливанское новостное агентство «Аль-Масдар ньюс».

Десятки американских военных автомобилей и транспортных средств въехали в сирийскую провинцию Аль-Хасака через контрольно-пропускной пункт Аль-Валид, соединяющий САР с иракской провинцией Ниневия (Найнава). Сообщается, что колонна США состояла из транспортных средств, которые перевозили как войска, материально-техническое имущество, на одну из своих баз на сирийской территории.

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