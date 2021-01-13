Боевая авиация Черноморского флота отработала полеты в сложных метеоусловиях

Аргументы Недели → Армия 13+

13 января 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) отработали полёты в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму.

В ходе плановых учебно-тренировочных полётов каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра. Также лётчики истребителей Су-30СМ отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена. Лётные смены, в составе которых были задействованы как опытные, так и молодые лётчики, выполнили одиночные полёты, затем в составе пар и звеньев.

Учебно-тренировочные полёты прошли в соответствии с планом боевой подготовки лётного состава МА и ПВО ЧФ. Всего в тренировке было задействовано 6 многоцелевых истребителей Су-30СМ и 3 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.