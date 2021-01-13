Горнострелковые подразделения ВС РФ готовятся к соревнованиям, вместо того, чтобы готовиться к войне

Аргументы Недели → Армия 13+

13 января 2021, 15:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В высокогорном районе Карачаево-Черкесии более 100 военнослужащих горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к отборочному этапу конкурса среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военным альпинистам в полной экипировке весом более 40 кг предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 90 км и совершить восхождения на несколько вершин и продемонстрировать свои навыки в ориентировании, наведении навесной переправы через горную реку, устройстве бивуаков.

Главным экзаменом для лучшего высокогорного подразделения ЮВО станет прохождение полосы препятствий, включающей спуски и подъёмы по горным склонам.

В рамках подготовки к конкурсу военнослужащие также проведут спасательные работы и транспортировку пострадавшего.

По итогам отборочных этапов в соединениях и воинских частях ЮВО будут сформированы команды для участия в 31-м конкурсе АрМИ-2021. В настоящий момент в состязаниях задействовано более 17 тыс. военнослужащих военного округа.

Из данного сообщения ЮВО следует, что военнослужащие горнострелковых подразделений отработают упражнения, в основном не связанные с военной спецификой. Они лишь закрепят навыки начинающих альпинистов. Эксперты отмечают крайне слабую подготовку российских горных стрелков. Командованию стоит пересмотреть программу их учебы в сторону усложнения и ввести тактику ведения боя в высокогорье, на сложном рельефе вместо того, чтобы упражняться в тепличных условиях. Также необходимо обучать стрелков и артиллерийские расчеты ведению огня в высоких горах. У такой стрельбы есть своя специфика отличная от равнинной.

История Великой отечественной войны забыта напрочь. В 1942 году, когда немецкие горные егеря с легкостью продвигались к Главному Кавказскому хребту, не встречая серьезного сопротивления, командование РККА осознало, что воевать в горах могут только специально подготовленные для этого воинские формирования. И теперь командование российских ВС совершает ошибку 58-летней давности. Не новички и пехотинцы, обученные боевым действиям на равнине, а опытные альпинисты, имеющие отменную горную подготовку в плане передвижения по всем видам горного рельефа, адоптированные к специфичной тактике боя и натренированные вести стрелковый и артиллерийский огонь в высокогорных условиях.

Что говорить о реалиях подготовки российских горных стрелков, если даже в реляциях ЮВО нашего времени порой фигурирует информация, над которой можно долго смеяться. Хочется напомнить современным высокопоставленным военным чинам, что высокогорье на Кавказе начинается с абсолютных высот 3000 метров над уровнем моря, никак не ниже. Поэтому не стоит отчитываться о тренировках на высотах в 1500 м (над уровнем моря), как о высокогорных, это не соответствует действительности. Подразделения горных стрелков должны учиться действовать самостоятельно, в отрыве от основных сил. Бойцы этих подразделений как минимум должны иметь навыки альпинистов продвинутого, а не начального уровня. Офицеры, сержанты и разведчики должны быть альпинистами -спортсменами.

В настоящее время, если не дай бог придется воевать на Кавказе с войсками НАТО Российской Федерации будут противостоять хорошо подготовленные французские, немецкие и австрийские горные егеря. Если в ходе великой Отечественной войны командование РККА могло полагаться на помощь сванов, хороших охотников, знающих горы, то – теперь они будут воевать на стороне противника.

«Хочешь мира – готовься к войне», - говорили древние, это изречение как никогда актуально сейчас. Оно также касается и подготовки горных стрелков. Жаль, что командование ВС РФ не видит этой проблемы.