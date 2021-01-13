Морпехи Каспийской флотилии отработали боевую высадку на необорудованный берег

Аргументы Недели → Армия 13+

13 января 2021, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по высадке на необорудованный берег) на учебно-тренировочном комплексе «Скорпион» в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи бронетранспортёров БТР-82А во время высадки на берег с ходу провели тренировку по построению в предбоевой порядок в линию взводных и ротных колонн на необорудованном участке побережья, с дальнейшим развертыванием в боевую линию машин.

В свою очередь механики-водители отрабатывали задачи по подготовке боевых машин к преодолению водных преград, самовытаскиванию «при просадке в песок, буксировке и совершенствовали практические навыки вождения техники на суше и на плаву».

На тренировках по морской десантной подготовке военнослужащие отработали способы преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, методы погрузки, выгрузки личного состава, боевой техники на десантные корабли и катера. В вышеуказанном мероприятии было задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.