Израиль нанес удар по военным объектам в Сирии, используя данные разведки США

Израильские ударные самолеты атаковали позиции и склады вооружений шиитских военизированных формирований на востоке Сирии. Источники сообщают о множестве убитых и раненых. Это событие произошло в середу и освещается американским новостным агентством Associated Press.
Высокопоставленный сотрудник разведки США, осведомленный об атаке, сообщил Associated Press, что авиаудары были нанесены с использованием разведданных, предоставленных Соединенными Штатами - редкий случай публичного сотрудничества между двумя странами в выборе целей в Сирии. Чиновник сказал, что удары были нацелены на цепь складов в Сирии, на которых хранилось иранское оружие.
Тот же американский чиновник, пожелавший остаться неназванным сказал, что госсекретарь Майк Помпео обсудил планы нанесения авиаудара по военным объектам сирийской шиитской милиции с Йосси Коэном, руководителем израильской спецслужбой Mossad, на встрече в популярном вашингтонском ресторане Café Milano за два дня до событий - в понедельник. Из его уст также стало известно, что на этих склады могут находится компоненты и материалы, предназначенные для ядерной программы Ирана.
Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что авиаудары были нанесены в районах в городах Дейр-эль-Зур, Маядин и Букамаль, расположенных вдоль границы с Ираком. Сирийский военный источник сообщил, что ПВО САА отреагировали на воздушную атаку, но не сообщил об эффективности этой реакции. Судя по всему, она нулевая.
Поддержите издание
Источники из Заевфратья сообщают по меньшей мере о 18 воздушных атаках, прошедших минувшей ночью в провинции в Дейр Эз-Зор, вдоль границы с Ираком. Поступает информация о разрушении нескольких складов оружия. Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что 23 человека были убиты, в их числе погибли семь сирийцев. 28 человек были ранены.
«Они сожгли иранские позиции в Дейр Эз-Зоре», - сказал сотрудник вышеуказанной Обсерватории Омар Абу Лайла, который руководит коллективом активистов, поставляющих сведения из восточной части Сирии. Речь идет о 16 военных объектах шиитских ополченцев иранского, ливанского, сирийского и иракского происхождения в городах Букамаль, Маядин и Дейр-Эз-Зор.
На протяжении многих лет Израиль нанес сотни ударов по иранским военным целям в Сирии, но редко признает или обсуждает такие операции. Обсерватория сообщила, что в 2020 году было зафиксировано 39 израильских авиаударов по 135 целям, в результате было убито не менее 217 человек, в основном шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном. Авиация ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля) зачастила и в ливанское воздушное пространство, о чем обеспокоенный Бейрут уже уведомил ООН. В свою очередь Иерусалим указывает на излишнюю активность шиитской военизированной организации Хезболла в Ливане, в нарушение резолюции ООН 2006 года.
Эксперты отмечают военную активность на сирийской территории Израиля и администрации Трампа, в последние дни ее правления. По их мнению, это может создать определенные трудности команде Байдена в ее планах вернуться к ядерной сделке с Ираном.