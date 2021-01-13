Израиль нанес удар по военным объектам в Сирии, используя данные разведки США

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13 января 2021, 14:08 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Израильские ударные самолеты атаковали позиции и склады вооружений шиитских военизированных формирований на востоке Сирии. Источники сообщают о множестве убитых и раненых. Это событие произошло в середу и освещается американским новостным агентством Associated Press.

Высокопоставленный сотрудник разведки США, осведомленный об атаке, сообщил Associated Press, что авиаудары были нанесены с использованием разведданных, предоставленных Соединенными Штатами - редкий случай публичного сотрудничества между двумя странами в выборе целей в Сирии. Чиновник сказал, что удары были нацелены на цепь складов в Сирии, на которых хранилось иранское оружие.

Тот же американский чиновник, пожелавший остаться неназванным сказал, что госсекретарь Майк Помпео обсудил планы нанесения авиаудара по военным объектам сирийской шиитской милиции с Йосси Коэном, руководителем израильской спецслужбой Mossad, на встрече в популярном вашингтонском ресторане Café Milano за два дня до событий - в понедельник. Из его уст также стало известно, что на этих склады могут находится компоненты и материалы, предназначенные для ядерной программы Ирана.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что авиаудары были нанесены в районах в городах Дейр-эль-Зур, Маядин и Букамаль, расположенных вдоль границы с Ираком. Сирийский военный источник сообщил, что ПВО САА отреагировали на воздушную атаку, но не сообщил об эффективности этой реакции. Судя по всему, она нулевая.

Источники из Заевфратья сообщают по меньшей мере о 18 воздушных атаках, прошедших минувшей ночью в провинции в Дейр Эз-Зор, вдоль границы с Ираком. Поступает информация о разрушении нескольких складов оружия. Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что 23 человека были убиты, в их числе погибли семь сирийцев. 28 человек были ранены.

«Они сожгли иранские позиции в Дейр Эз-Зоре», - сказал сотрудник вышеуказанной Обсерватории Омар Абу Лайла, который руководит коллективом активистов, поставляющих сведения из восточной части Сирии. Речь идет о 16 военных объектах шиитских ополченцев иранского, ливанского, сирийского и иракского происхождения в городах Букамаль, Маядин и Дейр-Эз-Зор.

На протяжении многих лет Израиль нанес сотни ударов по иранским военным целям в Сирии, но редко признает или обсуждает такие операции. Обсерватория сообщила, что в 2020 году было зафиксировано 39 израильских авиаударов по 135 целям, в результате было убито не менее 217 человек, в основном шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном. Авиация ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля) зачастила и в ливанское воздушное пространство, о чем обеспокоенный Бейрут уже уведомил ООН. В свою очередь Иерусалим указывает на излишнюю активность шиитской военизированной организации Хезболла в Ливане, в нарушение резолюции ООН 2006 года.

Эксперты отмечают военную активность на сирийской территории Израиля и администрации Трампа, в последние дни ее правления. По их мнению, это может создать определенные трудности команде Байдена в ее планах вернуться к ядерной сделке с Ираном.