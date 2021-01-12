В США продолжают работы по развитию лазерного вооружения для ВМС

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12 января 2021, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В этом году ВМС США представят первую программу разработки высокоэнергетического волоконного лазера со встроенным оптическим ослепляющим устройством и системой наблюдения, HELIOS, для Министерства обороны США. Об этом сообщает британское издание UKDJ.

Речь идет об единственной установленной на корабле лазерной системе, недавно продемонстрированной компанией Lockheed Martin и ВМС США. Ее полная мощность превышает 60 кВт. Масштабируемая архитектура конструкции лазера спектрально объединяет несколько киловаттных волоконных лазеров для достижения высокого качества луча на различных уровнях мощности. Lockheed Martin завершила этапы критического анализа конструкции и заводских квалификационных испытаний ВМФ в 2020 году, продемонстрировав ценность тщательности системного проектирования, процессов интеграции и тестирования систем Aegis на пути к созданию эффективной системы лазерного оружия, отвечающей требованиям миссии ВМФ.

Доктор Роб Афзал, старший научный сотрудник подразделения лазерных систем Lockheed Martin, сказал: «Наши волоконные лазеры работают с эффективностью, которая генерирует меньше тепла и существует в меньшем корпусе, что упрощает их включение в различные боевые платформы. Наш лазер ALADIN проработал в полевых условиях в течение двух лет без необходимости переналадки, что доказывает как летальность, так и надежность наших решений».

Мотивацию развития лазеров объяснил другой представитель Lockheed Martin Хамид Салим: «Наши противники стремительно разрабатывают современное оружие, и угрозы для флота ВМС США становятся все более серьезными».