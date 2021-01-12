EADaily: В американском самолете F-35 обнаружен 871 дефект

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12 января 2021, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 для ВС США и их союзников, так и не устранила выявленный ранее в этом боевом самолете 871 дефект. Данную информацию представило сегодня, 12 января, агентство Bloomberg со ссылкой на подготовленный к публикации отчет испытательного управления Минобороны США.

Как передает Bloomberg, в отчете указано, что эти неисправности могут негативно сказываться на боеготовности самолета, а также возможностях его использования и обслуживания. В оценочном уведомлении отмечается, что за прошедший год разработчики F-35 устранили только два дефекта. Всего же по завершении этапа разработки и демонстрации этого самолета в апреле 2018 года у него был выявлен 941 дефект.

По данным агентства, концерн Lockheed Martin уже изготовил 970 истребителей F-35 из 3 200 заказанных ВС США и союзниками Америки. Отмечается, что несмотря на выявленные недостатки и очевидные проблемы с их устранением, программа создания этих истребителей, оцениваемая на сегодняшний день в $ 398 млрд, имеет прочную поддержку в Конгрессе США и у команды нового президента Джозефа Байдена.

Bloomberg также сообщает о том, что кроме технических проблем программа F-35 сталкивается с финансовыми трудностями. Администрация Дональда Трампа запланировала на реализацию этого проекта 78 млрд долл на период с 2021 по 2025 год. По оценкам Пентагона на июнь 2020 года для успешного выполнения программы на указанный период потребуется 88 млрд долл.

В Минобороны США пока воздерживаются от комментариев по поводу подготовленного ведомством отчета о технических недоработках нового истребителя в связи с тем, что документ еще не опубликован, указывает Bloomberg.

EADaily напоминает, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II («Молния») позиционируется американскими военными как лучшая боевая машина в мире, сложная в эксплуатации и требующая тщательного и частого обслуживания, что дорого обходится оборонному бюджету. F-35 стоит на вооружении восьми стран.

Как отмечают эксперты, репутация F-35 довольно сомнительная. На имидж самолета повлияло крушение F-35А ВВС Японии 9 апреля 2019 года. Ранее в сентябре 2018 года потерпел крушение F-35 В из состава 501-й учебной эскадрильи корпуса морской пехоты США в Южной Каролине. Пилот успел катапультироваться. Сопутствовала эксплуатации F-35 и череда аварий, в том числе с возгоранием двигателя. Неподтвержденным остался случай с поражением и повреждением F-35 ВВС Израиля в небе Сирии в конце 2017 года, который приписывают воздействию ракеты комплекса С-200 российского производства. Израильская сторона утверждает, что это было столкновение с птицей.

Одним из критических недостатков F-35 является неисправность аварийной системы. При катапультировании пилота комплекс радиолокационного опознания не отправляет автоматический сигнал на радар наземного контроля и диспетчеры не получают информацию о происшествии. Другой серьезный дефект обнаружился в системе управления вооружением — пилоты не могут подтвердить координаты наземной цели, что уменьшает эффективность и точность бомбометания.