Анкара не собирается закупать российские Су-35 и планирует создавать свои самолеты
12 января 2021, 13:36[ «Аргументы Недели» ]
Глава Турецкой оборонной отрасли Исмаил Демир заявил в понедельник, что Турция не намерена покупать российские истребители Сухой-35 вместо американских F-35, поставку которых Вашингтон приостановил из-за приобретения Анкарой ЗРК С-400. Об этом сообщает новостное агентство «Аль-Масдар Ньюс».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара примет меры, в том числе поиск такой же техники в других странах, если Вашингтон откажется продать ей новейшие истребители F-35. «Вопрос о получении истребителей Сухой 35 из России стоит на повестке дня, но у нас нет планов по замене одного самолета другим. Наша главная цель - отечественная боевая авиация. Мы будем делать то, что полностью необходимо нашей стране», - сказал Демир.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.