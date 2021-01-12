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Анкара не собирается закупать российские Су-35 и планирует создавать свои самолеты

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Анкара не собирается закупать российские Су-35 и планирует создавать свои самолеты
Фото: соцсети

Глава Турецкой оборонной отрасли Исмаил Демир заявил в понедельник, что Турция не намерена покупать российские истребители Сухой-35 вместо американских F-35, поставку которых Вашингтон приостановил из-за приобретения Анкарой ЗРК С-400. Об этом сообщает новостное агентство «Аль-Масдар Ньюс».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара примет меры, в том числе поиск такой же техники в других странах, если Вашингтон откажется продать ей новейшие истребители F-35. «Вопрос о получении истребителей Сухой 35 из России стоит на повестке дня, но у нас нет планов по замене одного самолета другим. Наша главная цель - отечественная боевая авиация. Мы будем делать то, что полностью необходимо нашей стране», - сказал Демир.

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