Шойгу поставил задачу не терять темпа переоснащения армии и флота

Аргументы Недели → Армия 13+

12 января 2021, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поставил задачу в 2021 году не терять темпа переоснащения армии и флота. При этом, делать упор на высокоточное оружие. Он отметил важность развития военной науки и внедрения новых способов применения войск. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

«Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа», - сказал он.

Министр напомнил, что «Верховный Главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи на предстоящий период».

«Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие», - сказал Шойгу. Другая важная задача, по оценке министра – развитие военной науки и внедрение новых способов применения войск. «При этом нужно исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах», - подчеркнул Шойгу.

«В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», - отметил он. По словам Шойгу, в Минобороны «продолжим работать над совершенствованием системы социальной защищенности военнослужащих, в том числе – в части денежного довольствия и жилищного обеспечения».

«Перед нами стоят серьезные задачи. И насколько успешным будет их решение - зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для Вооруженных Сил сферах. На это, а также на важность непрерывного движения вперед Верховный Главнокомандующий обратил особое внимание», - напомнил Шойгу.