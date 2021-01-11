С какой целью глава объединенного комитета НШ США Марк Мили позвонил Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову?

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11 января 2021, 20:53 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Военачальники обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира. Напоминаем, что данные телефонные переговоры Мак Мили инициировал в непростое для США время. Именно он заявил прессе, что в случае, если Трамп пожелает ввести военное положение Вооруженные силы выполнят свою присягу на верность Конституции США и не поддержат пока еще действующего президента Америки.

Некоторые эксперты указывают, что в создавшейся ситуации Трамп все еще является Верховным главнокомандующим американских Вооруженных сил и высказывание Марка Мили, по сути, является изменой. Он обязан подчиниться Трампу, тем более что есть подозрения о подтасовке президентских выборов в пользу демократа Байдена. Сейчас общую обстановку в США нельзя назвать взрывоопасной, но от полного баланса она также далека.

Возможно, Мили пытается договориться о каких-то условиях отношений между РФ и США в купе с НАТО и партнерами на случай осложнения политической ситуации в самой Америке. Возможен и другой вариант, сейчас российские и американские войска в Сирии находятся в непосредственной близости, командованию ВС США видимо не нужны столкновения с военными РФ в ближайшие дни, недели и месяцы.