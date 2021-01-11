МРК «Айсберг» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач

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11 января 2021, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня малый ракетный корабль (МРК) «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. Об этом сообщила пресс-служба СФ РФ.

В море расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработают отражение атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот. Также экипаж МРК проведет ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника.

Помимо уничтожения морских и воздушных целей, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработают ведение огня по береговым открытым мишенным позициям, а также уничтожение морских мин и малоразмерных надводных целей.

До возвращения в базу экипажу МРК «Айсберг» предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

МРК «Айсберг» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с надводными кораблями. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА», а также комплексы радиоэлектронного вооружения.