ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

МРК «Айсберг» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

МРК «Айсберг» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач
Фото: соцсети

Сегодня малый ракетный корабль (МРК) «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. Об этом сообщила пресс-служба СФ РФ.

В море расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработают отражение атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот. Также экипаж МРК проведет ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника.

Помимо уничтожения морских и воздушных целей, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработают ведение огня по береговым открытым мишенным позициям, а также уничтожение морских мин и малоразмерных надводных целей.

До возвращения в базу экипажу МРК «Айсберг» предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

МРК «Айсберг» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с надводными кораблями. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА», а также комплексы радиоэлектронного вооружения.

ША

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью