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Учебный центр ВВС в Челябинске получил тренажер Су-34 для подготовки летчиков

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Учебный центр ВВС в Челябинске получил тренажер Су-34 для подготовки летчиков
Фото: соцсети

Тренажер многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 впервые поступил в филиал Военного учебно-научного центра ВВС в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Тренажер имеет реальный интерьер кабины Су-34 с приборным окружением и системами управления. Курсанты на новом аппарате смогут отрабатывать действия при возникновении особых ситуаций и совершенствовать навыки взаимодействия экипажа при выполнении боевых задач. Тренажер позволяет создать эффект полного погружения курсантов в процесс полета благодаря системе визуализации, которая позволяет создать непрерывное и слитное изображение пространства.

Курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» и молодые летчики - выпускники авиационных училищ, которые проходят военную службу авиационной дивизии Центрального военного округа, уже приступили к обучению на тренажере.

ША

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