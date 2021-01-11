Учебный центр ВВС в Челябинске получил тренажер Су-34 для подготовки летчиков
11 января 2021, 17:29[ «Аргументы Недели» ]
Тренажер многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 впервые поступил в филиал Военного учебно-научного центра ВВС в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Тренажер имеет реальный интерьер кабины Су-34 с приборным окружением и системами управления. Курсанты на новом аппарате смогут отрабатывать действия при возникновении особых ситуаций и совершенствовать навыки взаимодействия экипажа при выполнении боевых задач. Тренажер позволяет создать эффект полного погружения курсантов в процесс полета благодаря системе визуализации, которая позволяет создать непрерывное и слитное изображение пространства.
Курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» и молодые летчики - выпускники авиационных училищ, которые проходят военную службу авиационной дивизии Центрального военного округа, уже приступили к обучению на тренажере.
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