Танковая дивизия ЦВО проводит стрельбы и тактические занятия на полигоне в Челябинской области

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2021, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) вышли на межвидовой полигон в Челябинской области для проведения учебных стрельб и вождения боевой техники. Учение продлится до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе практических действий танкисты отрабатывают скоростной марш-подход в район боя, маневрирование в обороне с боевой стрельбой. Также танковым экипажам предстоит отразить контратаки условного противника в дневное и ночное время, действуя при поддержке мотострелковых и артиллерийских подразделений.

В практических эпизодах задействовано более 3 тыс. военнослужащих, а также современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», минометы «Сани», самоходные гаубицы «Акация» и техника специальных войск.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия ЦВО сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальоны, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.