Турция готова поставить на боевое дежурство ЗРК С-400 российского производства

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11 января 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Анкара заявила, что ЗРК С-400 «Триумф» полностью освоены турецкими зенитчиками и вскоре будут поставлены на боевое дежурство. Эта система стала камнем преткновения между Анкарой и Вашингтоном, но несмотря на то, что власти США исключили Турцию из программы «Истребитель объединенного удара» F-35 и отказали ей в приобретении этого самолета, на заводах последней продолжается производство комплектующих для данной авиационной платформы пятого поколения. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Демир так же заявил, что если бы Анкара хотела, то «уже сегодня в Турции был бы второй полк С-400». «Так бы было, если бы мы шли по быстрому и легкому пути, но мы нацелены на максимум. С информацией, которую мы извлечем из опыта с С-400, мы планируем достичь уровня С-400 в нашей работе по созданию собственных ЗРС к 2025-2026 годам», - резюмировал свою речь глава турецкого оборонпрома.

Напоминаем, в 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти ЗРК. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских «Триумфов». Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также высмеял угрозы Америки применить к Анкаре санкции и предложил США попробовать ввести их в действительности.