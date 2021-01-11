На северо-востоке Сирии российские военные выдавливают американцев из региона, местные жители это не одобряют

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11 января 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пост российской военной полиции был оборудован на выходных в городе Маликия в крайнем северо-восточном регионе Сирии, недалеко от нефтяных месторождений, контролируемых американскими военными, и турецких границ, а также рядом с автомагистралью, соединяющей город Камышлы и пограничный переход Семалка. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat.

Шоссе, соединяющее город Камышлы и пограничный пункт Семалка, используется международной коалицией и силами США в качестве линии снабжения. Семь бронемашин и десятки солдат российской военной полиции заняли позицию у древнеримского моста в деревне Айн Дьюар к северу от города Дерик. Их действия прикрывали с воздуха четыре российских боевых вертолета.

Российские силы ранее пытались создать базу в регионе, несмотря на сопротивление местных жителей. Неделю назад патруль ВС РФ, в составе четырех бронемашин уже появлялся в районе города Дерик.

Второе лицо в региональной администрации к востоку от Евфрата Бадран Джиа Курд, сказал прессе, что российские действия и развертывание в этом районе направлены на «контроль над нефтяными ресурсами». Он заявил: «Российские войска стремятся положить конец присутствию сил Коалиции и США в этом районе. Наши деревни стали ареной для сведения счетов между Москвой и Вашингтоном».

Сотни жителей вышли на демонстрации в деревнях и городах сельской местности Маликия против присутствия российских патрулей.

«Россия планирует восстановить контроль проасадовских сил над всеми сирийскими территориями», - сказал Джиа Курд, добавив, что теперь много будет зависеть от новой американской администрации и от той позиции, которую она займет в отношении Сирии.