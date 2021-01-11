Синайские исламисты наладили кустарное производство гранатометов

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2021, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Действующие на Синайском полуострове боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) пополняют свои арсеналы путем производства оружия кустарным способом. Стало известно о том, что они создали и применяют самодельные гранатометы в борьбе с правительственными войсками Египта. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс».



Джихадисты группировки «Вилаят Синай», которая является египетским ответвлением ИГ наладили производство легкого оружия кустарным способом. Они уже создали самодельные гранатометы, которые сделаны на основе металлических труб. Для стрельбы террористы используют самодельные боеприпасы.

Напоминаем, что с 2011 года, после государственного переворота в Египте в стране регулярно происходят вооруженные столкновения. Их эпицентром стал Синайский полуостров. В 2014 году действующая там группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» присягнула на верность «Исламскому государству» и была переименована в «Вилаят Синай». По сей день террористы ведут партизанскую войну против армии Египта на полуострове.