Второй Су-57, собираемый в Хабаровском крае, поступит на вооружение весной

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11 января 2021, 13:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Второй российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, выпускаемый на заводе КнААЗ Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, может поступить на вооружение уже весной этого года.

Такой вывод сделали эксперты. Как сообщает портал Avia.pro, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, уже сейчас осуществляется подготовка к сборке второго серийного истребителя Су-57, что с учётом продолжительности работ и проведением испытаний, позволяет утверждать, что истребитель Су-57 будет передан ВКС к концу марта – началу апреля.

Всего же в 2021 году на вооружении ВКС России могут появиться 3-4 новых боевых самолёта пятого поколения.

Напомним, что первый полет Су-57 состоялся в 2017 году. Первый серийный истребитель ВКС РФ получили 25 декабря 2020 года. Истребители разрабатываются ОКБ им. Сухого на базе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина.