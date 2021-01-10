ВМС США разместили истребители F-35B на десантном корабле America

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10 января 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Истребитель F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) размещен на десантном корабле ВМС США USS America LHA 6В. Данный корабль, вместе с базирующимися на нем 31-м морским экспедиционным отрядом (MEU) и шестью самолетами 5-го поколения, находятся в оперативном подчинении 7-го флота США и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает издание Navy Recognition.

В апреле 2020 года 31-й морской экспедиционный отряд начал выполнять учебные задачи в Южно-Китайском море под воздушным прикрытием истребителей F-35B Lightning II. Три двойки данных машин приступили к ежедневным полетам в вышеуказанном регионе 16 апреля. Они и 31-ый MEU размещены на борту передового десантного корабля USS America (LHA 6).

USS America (LHA 6) - десантный авианесущий корабль, состоящий на вооружении ВМС США. Ранее на нем размещались только вертолеты и конвертопланы, сейчас на его борту находятся 12 истребителей F-35B STOVL, которые выполняют задачи по воздушной поддержке высадки морского десанта на берег. По сути, им отведена роль штурмовиков.

В данный момент на USS America 12 конвертопланов MV-22B, шесть штурмовиков – истребителей пятого поколения STOVL F-35B, четыре тяжелых транспортных вертолета CH-53K, семь ударных геликоптеров AH-1Z ( или UH-1Y) и две тяжелых винтокрылых машины спасательных машины MH-60S. Силовая установка USS America включает две судовые газовые турбины, два вала и два вспомогательных силовых двигателя мощностью 5000 л.с. (3700 кВт). Она позволяет кораблю развивать максимальную скорость 22 узла (41 км / ч). Экипаж данного десантного корабля составляет 1059 человек, плюс к тому, он может перевозить 1687 морских пехотинцев.

Также на борту USS America размещены ракетные установки класса «земля-воздух» Rolling Airframe, две пусковые установки Evolved Sea Sparrow, 20-мм артиллерийские установки Phalanx CIWS (Close-In Weapon Systems), две 25-мм автоматические пушки M242 Bushmaster и семь спаренных пулеметов 50 BMG.