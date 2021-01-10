Более ста двусторонних учений пройдет в общевойсковой армии ЗВО

Аргументы Недели → Армия 13+

10 января 2021, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В новом учебном году в общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, запланировано проведение более ста двусторонних тактических учений, в ходе которых военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по «настоящему» противнику. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В процессе занятий военнослужащие освоят необходимый уровень знаний по тактической подготовке, обучатся уверенно действовать в составе экипажей, взводов, отделений и рот, отточат навыки уничтожения противника сосредоточенным огнем, ведения обороны и наступления в различных погодных условиях и времен суток.

По завершении одиночного этапа подготовки, военнослужащие выполнят более 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, примут участие в ротных и батальонных тактических учениях.

Все мероприятия боевой подготовки пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. В целях сохранения здоровья военнослужащих, в местах проведения учений будут оборудованы стационарные пункты обогрева.

Общевойсковая армия Западного военного округа была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения входят соединения и воинские части, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые, Келецко-Берлинская артиллерийская и Неманская ракетная бригады.