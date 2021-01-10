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Литва увеличивает свои военные расходы и планирует вмешиваться в дела Белоруссии

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Литва увеличивает свои военные расходы и планирует вмешиваться в дела Белоруссии
Фото: соцсети

Рост военных расходов Литвы открывает новые возможности для сотрудничества с США. Об этом заявила премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните на дистанционной встрече с послом США в Вильнюсе Робертом Гилкристом, сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на RuBaltic.ru.

«Литва твердо привержена направлять 2 или более процентов ВВП страны на безопасность и оборону. Увеличение оборонных расходов также открывает новые возможности для практического сотрудничества с США», — отметила Шимоните.

Она назвала стратегическое партнерство Вильнюса и Вашингтона одним из приоритетов своего правительства. Кабинет министров будет стремиться укреплять его «во всех без исключения областях», заверила премьер. «Главный вопрос повестки дня — поддержка народа Беларуси, поэтому внимание и поддержка США особенно важны», — подчеркнула Шимоните. Членство в НАТО обязывает страны тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП. Литва планирует увеличить военный бюджет до 2,5% ВВП к 2030 году.

ША

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