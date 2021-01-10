ВСУ закупили снаряды в Польше

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10 января 2021, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Киев закупил через государственное предприятие «Спецтехноэкспорт» у Варшавы болгарские артиллерийские снаряды на 261925.31 долл. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на портал «Донбасс Сегодня» и данные «Укроборонпрома».



Снаряды, приобретённые украинской госкорпорацией, предназначены для 152-мм самоходных артиллерийских систем 2С3 «Акация». В общей сложности было приобретено 260 осколочно-фугасных снарядов. За последние несколько лет ВСУ уже закупили 5 тыс. снарядов для гаубиц «Д-20» и «Акации». Киеву приходится покупать боеприпасы втридорога у партнеров, поскольку свой арсенал уже истощен воровством, пожарами и войной против мятежного Донбасса.