Пекин развивает свое влияние в Африке, Китай и Танзания договорились о военном сотрудничестве

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9 января 2021, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В городе Чато (Танзания) прошли переговоры китайской делегации и политического руководства Танзании о многостороннем стратегическом сотрудничестве двух стран, включая военное. Главным переговорщиком с китайской стороны был член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И. Танзанию представляли: президент Джон Магуфули и глава МИД Танзании Паламагамба Кабуди. Об этом сообщает новостное агентство «Синьхуа».

В ходе пресс-конференции Ван И сообщил, что только что провел встречу с президентом и с министром иностранных дел Танзании. В ходе встречи был достигнут консенсус по четырем пунктам о дальнейшем углублении китайско-танзанийских отношений.

Стороны признали, что традиционная дружба между Китаем и Танзанией — это драгоценное богатство китайского, танзанийского и других африканских народов, которое необходимо бережно хранить, передавать потомкам и непрерывно развивать.

Стороны договорились, используя преимущества единства концепций и целей в государственном, партийном и военном строительстве, продолжать укрепление двусторонних контактов на всех уровнях и углубление обмена опытом в вопросах государственного управления.

Стороны решили укреплять практическое сотрудничество, сообща строить "Пояс и путь", поощрять рост инвестиций китайских компаний в экономику Танзании, расширять импорт высококачественной танзанийской продукции. Китайская сторона в полной мере осознает важное значение строительства в Танзании Центральной железной дороги, намерена и дальше поддерживать танзанийскую сторону в реализации крупных инфраструктурных проектов, ускоренной индустриализации, повышении потенциала самостоятельного развития.

Стороны договорились усиливать координацию в международных делах, совместно поддерживать мультилатерализм, противостоять внешнему вмешательству, отстаивать международную справедливость, возводить твердый оплот защиты коренных интересов друг друга и общих интересов развивающихся стран.