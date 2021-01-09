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Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Сирийский порт Тартус

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Сирийский порт Тартус
Фото: соцсети

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» находящийся в плановом дальнем походе совершил деловой заход в порт Тартус Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения балтийского региона.

В ходе делового захода экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, совершат пополнение запасов топлива, воды и продовольствия. В Тартусе будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода.

В ближайшее время корвет «Стойкий» и суда обеспечения отработают ряд учебных задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Затем отряд кораблей Балтийского флота продолжит выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел из главной базы флота г. Балтийска 16 декабря. 29 декабря 2020 г. корабли прошли пролив Гибралтар, и вошли в Средиземное море.

Основная задача дальнего похода отряда кораблей Балтийского флота – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана.

ША

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