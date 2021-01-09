«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

9 января 2021, 16:43 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Вчера вечером вооруженные формирования Исламского государства (ИГ- запрещено в России) начало новое наступление в восточной части провинции Хама, нанеся удар по блокпостам Сирийской арабской армии (САА) в районе Ас-Саламия. Об этом сообщает ливанское новостное агентство «Аль-Масдар Ньюс», ссылаясь на свои источники в Сирийской арабской армии.

Военизированные формирования ИГ предприняли решительную внезапную атаку на позиции Сирийской арабской армии (САА) в восточной части мухафазы (провинции) Хама. Проще говоря, они дрогнули и побежали. Что касается внезапности появления отрядов ИГ. Речь скорее всего идет о так называемых «спящих ячейках» ИГ или ДАИШ (арабский акроним Исламского государства). Правительственные силы оказались не готовы к такому действию противника, их попросту застали врасплох. Первым же натиском подразделения САА были опрокинуты и вынуждены отступить с занимаемых позиций.

На деле эти так называемые ячейки это ополчение суннитских арабских племен, населяющих центральную часть Сирии. Причиной их восстания могло быть недовольство каким-либо решением правительства Башара Асада. Потенциально они остаются адептами идеологии ИГ и выступают с оружием в руках пролив алавитских властей в критические моменты. Дамаску попросту надо учиться договариваться с шейхами суннитских арабских племен, порой идти на уступки, в противном случае опасность возрождения ИГ в Сирии всегда будет существовать.

И на этот раз формированиям «черного халифата» удалось использовать фактор внезапности. Сирийским правительственным войскам пришлось бы туго, если бы они вовремя не получили поддержку с воздуха. Ударная авиация ВКС РФ нанесла мощный ракетно-бомбовый удар по скоплениям живой силы террористической группировки ДАИШ в районе Ас-Саламия.

По данным командования Сирийской арабской армии, атака Воздушно-космических сил России привела к тяжелым потерям в рядах вооруженных формирований «Исламского государства». Благодаря этому наступление «черного халифата» было остановлено. На некоторых участках фронта подразделения САА вернулись на ранее занимаемые позиции. Вероятно, это отдельные опорные пункты, размещенные в сельской местности, и блок посты на дорогах. На данный момент нет точных сведений о потерях в формированиях «Исламского государства». Военные источники сообщают, что силы САА практически повсеместно перешли в контрнаступления и теснят противника. Дамаск направил подкрепления в район Ас-Саламия. Ожидается, что правительственные войска вскоре вернутся на ранее занимаемые рубежи и продолжат уничтожение отрядов группировки ДАИШ.

Данное относительно крупное наступление Исламского государства, совершенное вчера ночью, стало первым в этом году, в восточной части Хамы.