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«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ

, 16:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ
Фото: соцсети

Вчера вечером вооруженные формирования Исламского государства (ИГ- запрещено в России) начало новое наступление в восточной части провинции Хама, нанеся удар по блокпостам Сирийской арабской армии (САА) в районе Ас-Саламия. Об этом сообщает ливанское новостное агентство «Аль-Масдар Ньюс», ссылаясь на свои источники в Сирийской арабской армии.

Военизированные формирования ИГ предприняли решительную внезапную атаку на позиции Сирийской арабской армии (САА) в восточной части мухафазы (провинции) Хама. Проще говоря, они дрогнули и побежали. Что касается внезапности появления отрядов ИГ. Речь скорее всего идет о так называемых «спящих ячейках» ИГ или ДАИШ (арабский акроним Исламского государства). Правительственные силы оказались не готовы к такому действию противника, их попросту застали врасплох. Первым же натиском подразделения САА были опрокинуты и вынуждены отступить с занимаемых позиций.

«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ

На деле эти так называемые ячейки это ополчение суннитских арабских племен, населяющих центральную часть Сирии. Причиной их восстания могло быть недовольство каким-либо решением правительства Башара Асада. Потенциально они остаются адептами идеологии ИГ и выступают с оружием в руках пролив алавитских властей в критические моменты. Дамаску попросту надо учиться договариваться с шейхами суннитских арабских племен, порой идти на уступки, в противном случае опасность возрождения ИГ в Сирии всегда будет существовать.

И на этот раз формированиям «черного халифата» удалось использовать фактор внезапности. Сирийским правительственным войскам пришлось бы туго, если бы они вовремя не получили поддержку с воздуха. Ударная авиация ВКС РФ нанесла мощный ракетно-бомбовый удар по скоплениям живой силы террористической группировки ДАИШ в районе Ас-Саламия.

«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ

По данным командования Сирийской арабской армии, атака Воздушно-космических сил России привела к тяжелым потерям в рядах вооруженных формирований «Исламского государства». Благодаря этому наступление «черного халифата» было остановлено. На некоторых участках фронта подразделения САА вернулись на ранее занимаемые позиции. Вероятно, это отдельные опорные пункты, размещенные в сельской местности, и блок посты на дорогах. На данный момент нет точных сведений о потерях в формированиях «Исламского государства». Военные источники сообщают, что силы САА практически повсеместно перешли в контрнаступления и теснят противника. Дамаск направил подкрепления в район Ас-Саламия. Ожидается, что правительственные войска вскоре вернутся на ранее занимаемые рубежи и продолжат уничтожение отрядов группировки ДАИШ.

«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ

Данное относительно крупное наступление Исламского государства, совершенное вчера ночью, стало первым в этом году, в восточной части Хамы.

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