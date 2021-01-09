Доля современного вооружения в Сухопутных войсках с 2012 года возросла в 4 раза

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9 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За восемь лет в танковые соединения и воинские части Сухопутных войск поставлено более 2,5 тыс. единиц бронетанкового вооружения, в том числе более 1 тыс. танков Т-72Б3, Т-73Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М. В мотострелковые войска поступило более 1,5 тыс. единиц боевых машин пехоты БМП-3, модернизированных БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А(АМ). Об этом сообщает ДМИК МО РФ.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ с 2012 по 2020 годы получили свыше 1,5 тыс. единиц военной техники – оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо», самоходные гаубицы «Мста-СМ».

Войска ПВО Сухопутных войск - свыше 900 единиц военной техники – зенитные ракетные системы большой дальности С300В4, зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности «Тор-М2» и «Бук-М3», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».

В противотанковые подразделения поступают противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП». Подразделения разведки вооружаются комплексами беспилотных летательных аппаратов; системами разведки, управления и связи «Стрелец», а также бронеавтомобилями «Тайфун-К».