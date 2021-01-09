Датский воинский контингент в Эстонии научился использовать БМП на местном ландшафте и не только

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9 января 2021, 13:39 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

На военной базе Тапа состоялось прощальное построение военного контингента Дании, находившегося в передовой объединений боевой группе НАТО, размещенной в Эстонии. Датчан по ротационному плану заменяют военнослужащие из Великобритании. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь err.ee.

В ходе прощального построения командир датчан подполковник Томас Фог заявил: «Участие в территориальной обороне вашей красивой страны было большой честью для нас». Из его слов также стало известно, что рота «Видар» и служившая ранее в Эстонии рота «Армадилло» получили ценный опыт.

«Шестимесячная служба роты «Видар» в Эстонии была насыщенной и полезной. Мы обменялись опытом применения бронетехники с эстонским Скаутским батальоном и научились у них организации противотанковых засад и действиям в условиях здешнего ландшафта — они сильны в этом», — заявил подполковник Фог. По сути выходит, что не имеющая боевого опыта эстонская армия учит таких же неопытных датчан. Единственно, что освоено из истории войн XX века датскими военными наверняка, так это умение моментально проигрывать баталии противнику. Дания была оккупирована вермахтом 9 апреля 1940 года в считанные часы, это абсолютный рекорд в историческом состязании по проигрыванию войн.

Датский контингент оснащен боевыми машинами пехоты (БМП) CV90, которые также стоят на вооружении Скаутского батальона Сил обороны Эстонии.

«Тактическая подготовка под руководством Скаутского батальона и взаимодействие дали представление об эффективном использовании БМП в относительно стесненных условиях эстонского ландшафта», — сказал командир эстонской 1-й пехотной бригады полковник Вахур Карус, поблагодарив военнослужащих датского контингента. Карус отметил, что датчане стали сильнее за время пребывания в Эстонии. Берусь предположить, что они научились хорошо бегать. При встрече с российскими войсками этот навык им очень пригодится.

Перед отправкой в Эстонию датским солдатам озвучили список опасностей, которые их поджидают в этой стране. Датская служба военной разведки (Forsvarets Efterretningstjeneste) предупредила, что российские и пророссийские агенты делают все возможное для дискредитации присутствия в регионе солдат НАТО. Особенно опасны красивые женщины, способные завлечь воинов в «медовую ловушку». Второй опасностью являются клубы и бары в Таллинне или Тарту. Судя по высокой оценке пребывания датских солдат в Эстонии – оные с достоинством и честью справились с первой и второй опасностями и вышли в схватках с ними победителями.

Следующее подразделение Дании войдет в состав боевой группы союзников по НАТО в Эстонии в 2022 году. Напоминаем, что решение о размещении передовых боевых групп союзников по НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше было принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июне 2016 года. Насчитывающий ныне почти тысячу человек натовский контингент развернули в Тапа в 2017 году. В его состав попеременно входят подразделения Франции, Дании и Великобритании, руководят группой английские офицеры.