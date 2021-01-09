ВС Литвы возведут три новых военных городка для своих войск и союзников по НАТО

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9 января 2021, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Литвы подписало соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с двумя строительными компаниями, которые построят три новых военных городка, сообщает RuBaltic.ru.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет около 168 млн евро, они должны быть завершены в 2023 году. Минобороны сможет распределять затраты на строительство поровну в течение 12 с половиной лет после ввода инфраструктуры в эксплуатацию. Это первый случай применения ГЧП в развитии системы объектов, принадлежащих армии Литвы.

Военные городки на 3 тыс. солдат в общей сложности будут возведены в Шяуляе, Вильнюсском и Шилальском районах Литвы. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, новая инфраструктура «создаст лучшие условия для присутствия союзников по НАТО в Литве». Предусмотрено строительство казарм, штаба, столовых, помещений для занятий спортом и досугом, медпунктов, ремонтных мастерских.

В Рокантишкесе Вильнюсского района, где будет размещен мотопехотный батальон имени князя Вайдотаса (бригады «Железный волк»), и в Паюрисе Шилальского района, будет дислоцирован артиллерийский батальон (дивизион) имени генерала Матеюса Печюлениса.